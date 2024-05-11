KP.RU: Бузова ходит со старым телефоном и не может купить себе шубу

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась журналистам, что живет в режиме жесткой экономии, у нее старый телефон, и она не готова покупать себе новую шубу.

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Как сообщает KP.RU со ссылкой на саму певицу, доходы у певицы относительно 2015-2018 годов заметно снизились и артистка все финансы вкладывает в развитие своих музыкальных проектов.

"Зачем мне новые шубы? У меня старый телефон, пока он не глючит, я буду с ним ходить. Потому что 200 тысяч рублей я лучше потрачу на новые треки", - призналась певица.

Снижение доходов Бузова объяснила общей экономической ситуацией.

"Страна находится в сложной ситуации, и мы все это должны понимать. Поэтому каждая копеечка, которую я зарабатываю, - для меня радость", - рассказала Бузова.

Стоит отметить, что Ольга Бузова известна своим экономией. Так, в прошлом году в одном из интервью певица призналась, что ездит на автомобиле, которому больше восьми лет. Тем не менее, на важные вещи артистка находит средства. В частности, она перечислила 2 миллиона рублей пострадавшим в "Крокус Сити". На юбилей отца певица подарила ему квартиру. Также артистка купила квартиру своей матери и сама обзавелась жильем в Москве за 120 млн рублей.