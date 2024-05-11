Народный артист России Григорий Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей. Об этом он поговорил в рамках записи интервью для YouTube-канала "про Л. О. М.".

"Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор", - сказал он.

По словам Лепса, он выбрал поддержать детей, каким бы ни было их решение.

"Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу - в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям", - выразил надежду он.

В 2021 году Григорий Лепс развелся с женой, бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой после 20 лет брака. В браке с танцовщицей у Лепса родились трое детей: Ева (22 года), Николь (16 лет) и Иван (14 лет).

Лепс рассказал, сколько тратит на детей

От первого брака у Лепса есть взрослая дочь Инга, в 2022 году подарившая артисту внука.

Накануне Лепс показал, как выглядит его повзрослевший сын Иван. В честь дня рождения подростка певец выложил снимок, на котором его сын позировал в темно-сером худи.