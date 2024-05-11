Вернувшийся в РФ Козловский записал ироничное послание для сограждан

Российский актер Данила Козловский вернулся в Россию спустя несколько месяцев европейского тура. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он записал ироничное обращение к согражданам, в котором пошутил про жаркое лето. Видео было снято в Москве, где в мае выпал снег. Актер посоветовал россиянам не забывать о солнцезащитных кремах и хлопковой одежде.

Первое: не забывайте пользоваться кремом от загара, потому что ультрафиолет будет насыщенный, и кожа не должна, так сказать, тревожиться и сгорать <...> Лето жаркое, и чтобы не было излишнего потовыделения, потницы и так далее <...> Всего хорошего. Не сгорайте на солнце! — пошутил Козловский.

Известно, что актера убрали из титров фильма «Летучий корабль» после нескольких обвинений в иммиграции. Позднее он шутливо заявил, что хочет узнать имена актрис, сыгравших бабок-ёжек в кинокартине Ильи Учителя.

Поддержавший Украину Козловский возвращается в Россию

Он также поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову за то, что фильм до сих пор идет в прокате. Поклонники артиста приняли его иронию: одна из комментаторов предположила, что бабок-ёжек играют «сестры Куклачева».