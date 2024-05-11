Названо «адское» российское ТВ-шоу, унижающее страну на протяжении 20 лет

«Дом-2» не оставил никакого положительного следа в жизни россиян, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru. По его словам, подобные шоу являются унижением России. Политик признался, что если бы это зависело от него, то таких проектов не существовало бы вовсе. «Дом-2» впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года.

Откровенно скажу — «Дом-2» до сих пор производит удручающее впечатление. Это история какого-то несусветного кринжа, адского мирка, в котором живут люди какой-то другой реальности <...> Была б моя воля, я бы не позволил такому шоу существовать. Это мерзко, гадко, унизительно для нашей страны. Они маскируются под жизнь обычных людей, хотя это не обычные люди, а девиантные люди, — заявил Милонов.

«Дом-2» — это собирательный образ безвкусицы, добавил депутат. По его словам, люди наблюдают за жизнью «слаборазвитых существ», а ведущие, прекрасно это понимающие, подливают масла в огонь.

Польза от Дома-2 только в том, что нормальные люди, увидев оттуда какие-то сценки, поймут, какие же есть на свете идиоты и улыбнуться, — добавил политик.

Ранее Милонов заявил, что телеведущую Ларису Гузееву необходимо выгнать из шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и поставить на ее место человека, который сопереживает людям. По его словам, артистка себя полностью дискредитировала.