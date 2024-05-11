Лепс сообщил что его сердце свободно

Григорий Лепс после развода с Анной Шаплыковой, с которой прожил более 20 лет и родил троих детей, так и не встретил новую любовь. Об этом он недавно рассказал журналистам.

Певец пожаловался на одиночество и признался, что на сегодняшний день его сердце свободно. Но все же 61-летний исполнитель не теряет надежды создать семью, пишет издание vokrug.tv.

«Детей можно, если Бог даст. И супругу тоже. Делаю все для этого», — сказал он.

В прошлом году артист намекал на роман с молодой девушкой, но, видимо, до серьезных отношений дело не дошло.

Напомним, у Лепса — четверо официальных детей. Старшая Инга родилась в первом браке музыканта. Еще трое — Иван, Николь и Ева — появились во время брака с Анной.