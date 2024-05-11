Оззи Осборн назвал лучшего гитариста, с которым он когда-либо играл

Музыкант Оззи Осборн признался, что его товарищ по Black Sabbath Тони Айомми — лучший гитарист, с которым он когда-либо играл. По словам вокалиста, в этом особенность их коллектива: «Мы пришли с улиц и знали свое дело».

Как отметил Оззи в подкасте The Madhouse Chronicles, он исполнял культовые песни Black Sabbath с другими гитаристами, но они играют по нотам и не так, как нужно.

«Тони Айомми по какой-то причине чертовски великолепен!» — добавил рокер.

Ранее Певец Осборн признался, что не любит, когда его называют металистом.