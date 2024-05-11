Концерт Крида в Магнитогорске обернулся скандалом

Егор Булаткин (Егор Крид) в Магнитогорске на концерте, посвященном 9 мая, должен был спеть перед горожанами две песни: «Сережка с Малой Бронной» и «Журавли». Однако после того, как Крид исполнил первую композицию, его буквально попросили со сцены организаторы, пишет Экспресс Газета.

«Журавли» публике представила победительница «Голоса» Александра Воробьева.

Крид оправдался за скандал на заказном концерте

Егор не скрывал своего разочарования.

«Специально готовил песню „Журавли“ для этого, но спеть ее мне не дают, будет петь другой артист», — написал он в своем Telegram-канале.

Певец Егор Крид признался во время стрима, что подумывает уйти из музыки на пару лет. Артист хочет «пожить для себя».