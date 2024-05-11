Муцениеце раскрыла размер алиментов, которые платит Прилучный

С момента развода актера Павла Прилучного и телеведущей Агаты Муцениеце прошло четыре года, но сложные взаимоотношения между бывшими супругами до сих пор остаются достоянием общественности. В эфире программы «Хватит слухов», выпуск которой доступен на YouTube «Центральное Телевидение», артистка рассказала о размере алиментов, которые выплачивает экс-супруг.

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— Я очень терпеливый человек, но, бывает, что тут мелочь, там мелочь — и невкусный кофе довел тебя до истерики. Но это просто капля в океане, — поделилась Муцениеце.

Актриса добавила, что у нее все же лопнуло терпение и в конце апреля она выиграла суд у Прилучного по алиментам. Тогда выяснилось, что актер переводил детям всего 100 тысяч рублей в месяц, отказываясь оплачивать прочие расходы.

При этом 7 мая Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей супруги о взыскании алиментов на содержание их общих несовершеннолетних детей.

Супруги развелись в 2020 году и не смогли сохранить дружеские отношения. Общие дети не только не сближают, но и часто становятся камнем преткновения. Прилучный и Муцениеце часто посещают судебные разбирательства.