Окороков назвал обвинения Апиной беспочвенными

Алена Апина недавно заявила, что композитор Виталий Окороков и группа Russian Girls нарушают ее авторские права, и она собирается подать в суд.

Окороков не стал молчать, и подробно изложил журналистам свою точку зрения. Он был музыкальным руководителем «Комбинации» с 1989 по 1995 годы и убежден, что претензии Апиной беспочвенны, пишет Экспресс Газета.

«Я делал аранжировки, записывал все эти инструменты, все эти свои сведения, приглашал вот этих гитаристов. Это не девочки же играли на гитарах, понятно. Поэтому авторские права, естественно, мои, но и фонограммы тоже все мо. Им везде слышатся их голоса. Так покажите, дайте фонограмму, где ваши голоса», — утверждает композитор.

Апина же говорила, что песни группы были «коллективным творчеством», которое создавал не только Окороков, но и она сама. Композитор считает, что она искажает правду. Он уверен, что сейчас любая певица или бэк-вокалистка споет в стиле «Комбинации».

После претензий Апиной солистки Russian Girls не собираются приостанавливать свои выступления. Они уверены, что никак не мешают бывшим вокалисткам «Комбинации» на музыкальном рынке.