Воля напомнил Харламову о скандале с Асмус из-за дерзкой шутки

В недавнем выпуске шоу Comedy Club на ТНТ, который доступен на YouTube, комик Гарик Харламов в очередной раз пошутил на тему раздела имущества со своей экс-супругой Кристиной Асмус. В эфире Харламов и Воля обсуждали слух о том, что рэпер Джиган потерял права на свой товарный знак. Воля отметил, что смог бы выкупить права на Джигана.

© Вечерняя Москва

— Сначала у Ляйсан (Утяшева, супруга Воли — прим. «ВМ») выкупи права на Пашу Волю, потом на Джигана там, — отреагировал Харламов на шутку коллеги.

Воля не стал скрывать, что очередная шутка о браке задела его, и он нашел, как сделать ответную шпильку.

— Ты сначала выкупи полдома, блин! — эмоционально высказался комик.

В ответ на выпад Воли Харламов рассмеялся, но не стал отрицать факт сложившейся ситуации с недвижимостью.

С момента развода Асмус и Харламова прошло уже два года. Недавно Харламов пошутил про оставленный им жене после расставания дом. Шутку юмориста экс-супруга приняла в штыки. Такое поведение бывшей невестки привлекло внимание мамы Харламова Натальи. Она назвала эту ситуацию «беспределом».