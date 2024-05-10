В Бельгии прервали трансляцию выступления израильского артиста на "Евровидении"

Бельгийский нидерландскоязычный телеканал VRT на короткое время прервал трансляцию выступления израильского артиста на втором полуфинале музыкального конкурса "Евровидение", вывесив на экране призыв к срочному перемирию в Палестине, сообщила газета Soir.

"Это профсоюзная акция. Мы осуждаем нарушения прав человека государством Израиль. Также государство Израиль разрушает свободу прессы. Поэтому мы прерываем на короткое время трансляцию. Немедленно прекратить огонь. Немедленно прекратить геноцид", - смогли прочитать телезрители во Фландрии (северный нидерландскоязычный регион Бельгии) на своих экранах вместо трансляции выступления участника из Израиля в четверг поздно вечером.

9 мая перед штаб-квартирами телеканала VRT и франкоязычного телеканала RTBF прошли антиизраильские акции протеста с призывами не транслировать израильское выступление на "Евровидении", в частности, мотивируя это тем, что Россия, с начала конфликта на Украине в 2022 году в этом конкурсе не участвует.