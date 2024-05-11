Близкие Королевой рассказали о ее реакции на инцидент с номером в Кремле

Наташа Королева расстроилась, узнав, что ее выступление на День Победы вырезали из эфира

Зрители радушно встретили певицу, которая с благодарностью обратилась к ветеранам Великой Отечественной войны со сцены.

Выступление Наташи Королевой в Кремле на концерте в честь Дня Победы было вырезано из телевизионного эфира. Певица призналась, что этот факт ее очень сильно расстроил и она не ожидала ничего подобного.

Наташу Королеву убрали из концерта в Кремле

Как сообщает МК со ссылкой на друзей певицы, Королева очень долго и тщательно готовилась к выходу на сцену в этот день, ведь в ее семье День Победы — один из важнейших праздников. Даже своего сына Архипа она назвала в честь погибшего на войне деда. Поэтому артистка без раздумий дала свое согласие на участие в праздничном концерте.

Напомним, на концерте она исполнила трогательную песню «Только ты не умирай», чем вызвала слезы на глазах зрителей. На сцену Королева вышла в элегантном платье с Георгиевской лентой на груди. Многие восприняли это как знак президенту Зеленскому о том, что Королева против террора, который он устроил в ее родной Украине и даже запретил носить Георгиевские ленты.