Названа причина конфликта между Масляковым и Харламовым

Диана Тевосова, экс-участница команды КВН «Незолотая молодежь», в беседе с Вячеславом Манучаровым рассказала о конфликте Гарика Харламова и Александра Маслякова.

Юмористка считает, что Харламов подвел команду, пишет

gazeta.ru.

«На тот момент Гарик поступил не очень корректно. Он, скажем так, минуя Александра Васильевича, принял решение, которое коснулось нас всех. В итоге одну из игр мы провели без Гарика Харламова. Собственно, тогда было принято решение идти без него, была создана новая команда. Александр Васильевич сказал, что все равно видит нас в Высшей лиге», — сообщила Тевосова.

Речь идет о концерте Харламова, который тот дал без согласования с продюсерской компанией Маслякова. После этого инцидента Харламов больше не участвовал в КВН.

После ухода из КВН Харламов стал частью проекта Comedy Club.