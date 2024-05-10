Симона Гальперин, посол Израиля в Российской Федерации, сообщила, что считает Аллу Пугачеву и других представителей шоу-бизнеса, эмигрировавших из РФ, гражданами принявшей их стираны.

По ее словам, эти люди успешно интегрировались в новое общество и стали полноценными израильтянами. Об этом посол заявила в интервью ТАСС.

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Глава диппредставительства акцентировала внимание на то, что приехавшие на землю обетованную музыканты, актеры и репатрианты – представители иных профессий без проблем вписались в жизнь страны.

Накануне стало известно, что певица Кристина Орбакайте выставила на продажу трехэтажный особняк, который ей подарила мать — народная артистка России Алла Пугачева.