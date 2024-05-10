«Организм уложил»: Полина Гагарина оказалась под капельницей из-за нагрузок

Певица Полина Гагарина в последнее время усиленно готовилась к большому сольному концерту, и ее организм дал сбой. Утром в четверг, 9 мая, она оказалась под капельницей.

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— Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил, — сообщила артистка в соцсети поклонникам.

На снимке видно, что звезда находится дома под капельницей, но бледный вид говорит о том, что она перетрудилась.

В начале марта Гагарина сообщила фанатам, что в ближайшее время количество ее концертов существенно сократится. О своих планах она рассказала в интервью журналистам. Последний концерт певицы пройдет 29 июня 2024 года на стадионе «Лужники» в Москве.

В конце марта певец Сергей Лазарев объявил о перерыве в выступлениях из-за эмоционального выгорания. Об этом он сообщил во время вручения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».