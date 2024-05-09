Пельмени, маникюр и хот-доги – на чем зарабатывают российские звезды

Многие известные артисты помимо творческой карьеры открывают те или иные бизнесы. Журналисты «Комсомольской Правды» собрали подборку коммерческих проектов отечественных звезд.

Пельмени на продажу

Пельмени – фирменное блюдо Ларисы Гузеевой. Телеведущая так ловко и быстро их готовит, что в итоге решила вместе с подругой поставить дело на коммерческую основу. С открытием бизнеса помог ее супруг, ресторатор Игорь Бухаров.

В прошлом году килограмм пельменей с курицей и индейкой можно было купить за 1700, а с фаршем из говядины и свинины — за 1800 рублей.

Одежда бренда Olga Buzova DESIGN

Ольга Бузова выпускает одежду масс-маркет сегмента 2015 года. Цены бренда: 1800 рублей — за футболку, 3000 рублей — за платье и 7000 рублей — за спортивный костюм (нижняя планка). Основной ассортимент бренда - футболки с принтами с названиями названия песен Ольги. Модель, рекламирующая изделия, - сама Бузова.

Салон красоты

Анна Хилькевич вместе с супругом, бизнесменом Артуром Волковым, открыла в центре Москвы салон красоты «Культура Маникюра» в конце 2017 года. Стоимость маникюра с покрытием от 2000 рублей, а комплексного педикюра от 3800 рублей.

Хот-доги от Бульдога

Харламов совместно с ресторатором Алексеем Васильчуком открыл сетевой бизнес по под названием Hot Dog Bulldog в 2021 году. Проект является франшизой, которая также работает уже и в других городах России. Бизнес работает и вполне успешно, ее выручка за 2023 год составила 178 млн рублей, хотя время от времени у Харламова возникают скандалы с судами.

Шаурмичные и бары

Сергей Жуков вместе с супругой Региной Бурд владеет авторской кондитерской «Сладости и радости». Есть у него и своя сеть шаурмичных «Папа жарит мясо», которая на правах франшизы работает по всей стране. Кроме того, музыкант Жуков является владельцем популярной сети заведений «Руки вверх бар.