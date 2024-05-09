Собчак раскритиковала изделие известной фирмы

Ксения Собчак в Telegram-канале выложила фотографии сумок за 300 тысяч рублей. С первого взгляда их не отличить от тех, что продаются у касс супермаркетов.

«Balenciaga выпустила сумки с принтом хлеба, ягод и зелени. Отдать за пакеты, которые можно найти на даче у бабушки, просят 2 990 долларов (почти 300 тысяч рублей). Ну то есть пакет с пакетами — это от миллиона», — написала Собчак.

Подписчики одобрили критику.

«У меня такой из пятерочки, я в шоке, нужно достать и носить».

Российская журналистка и блогерша Ксения Собчак высказалась о нарядах голливудской актрисы Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala. По мнению Собчак, Лайвли ошибочно называют королевой Met Gala. Звезда отметила, что наряды артистки слишком переоценены.