Ярмольника с женой выписали из клиники

Леонида Ярмольника и его супругу Оксану выписали из больницы домой. В клинике пара пробыла две недели.

24 апреля звездная пара была экстренно госпитализирована. Оба жаловались на высокое давление и головную боль, у Оксаны давление достигло критической отметки. У Леонида медики диагностировали гипертонический криз, а у его супруги — хроническую сердечную недостаточность, пишет Телеграм-канал Mash

Сейчас состояние больных пришло в норму и стационарное лечение им больше не нужно.

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Несмотря на проблемы со здоровьем, театральная постановка с участием Леонида Ярмольника, запланированная на 15 мая в «Современнике», не отменена.