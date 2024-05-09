Ярмольника с женой выписали из клиники
Леонида Ярмольника и его супругу Оксану выписали из больницы домой. В клинике пара пробыла две недели.
24 апреля звездная пара была экстренно госпитализирована. Оба жаловались на высокое давление и головную боль, у Оксаны давление достигло критической отметки. У Леонида медики диагностировали гипертонический криз, а у его супруги — хроническую сердечную недостаточность, пишет Телеграм-канал Mash
Сейчас состояние больных пришло в норму и стационарное лечение им больше не нужно.
Актер Леонид Ярмольник впервые прокомментировал спецоперацию на Украине
Несмотря на проблемы со здоровьем, театральная постановка с участием Леонида Ярмольника, запланированная на 15 мая в «Современнике», не отменена.
Рамблер: главные новости