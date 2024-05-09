Подавшую знак Зеленскому Королеву вырезали из эфира концерта ко Дню Победы

Певица Наташа Королева приняла участие в кремлевском концерте в честь Дня Победы, но при итоговом монтаже ее выступление вырезали. Она исполнила трогательную песню «Только ты не умирай», чем вызвала слезы на глазах зрителей. На сцену Королева вышла в элегантном платье с Георгиевской лентой на груди.

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Отметим, что на родине певицы Украине этот символ официально запретили. Поэтому ее выход с этой лентой был своеобразным знаком президенту Владимиру Зеленскому, который находится в противостоянии с Россией. Некоторые считают, что таким образом певица показала свое несогласие с режимом Зеленского, который устроил террор на ее родине.

Отметим, что поклонников артистки возмутило то, что ее выступление вырезали из эфира. Сама Королева это никак не прокомментировала, лишь рассказала про своего деда, который погиб осенью 1944 года, спасая своих товарищей однополчан.

Напомним, что семейная чета певица Наташа Королева и Тарзан не стесняются высказывать свою позицию в отношении СВО. Накануне экс-стриптизер высказался по поводу инаугурации президента РФ Владимира Путина.