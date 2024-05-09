Кунашашвили о Губине: «Ему 50 лет, как-то незаметно прошла жизнь»

Отар Кушанашвили очень высокого мнения о творчестве Андрея Губина. Он искренне сопереживает певцу, карьера которого могла бы сложиться совсем иначе.

«Ему 50 лет, как-то незаметно прошла жизнь. А я помню, когда мы ездили на гастроли, чувствовалось, что он сложный, при этом не инфузория-туфелька. Андрей из обеспеченной семьи, у него другое воспитание, полярное по отношению к моему, он несговорчивый, неуживчивый, но очень-очень обаятельный паренек», — сказал шоумен в программе «Каково?!».

По мнению журналиста, Андрей Губин не уступает в таланте музыкантам Игорю Крутому и Игорю Николаеву, пишет СтарХит.

«Когда мы с профессионалами обсуждаем хит „Птица“, мне все говорят: „Не может простой парень написать такое“. А с чего вы решили, что он простой? Человек, написавший песню „Птица“, не может исчезнуть из нашей жизни. Это уровень. Послушайте, как он начинает… „в небесах места нет мне с тобою“. Он же еще и автор текстов был», — отметил журналист

Надо сказать, Кушанашвили комментирует все последние информационные поводы.. Так, он не оставил без внимания недавний случай с актером Никитой Кологривым, устроившим дебош в клубе.