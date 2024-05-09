Галкин* опубликовал новое фото в дни майских праздников

Максим Галкин* вчера похвастался новым фото с сыном, на котором они с Гарри решили поплескаться в воде и окунулись в ледяной бассейн.

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«Температура воды под поясницей», — описал он весь холод несколькими говорящими смайликами.

Отец и сын улыбаются, но публика не верит в то, что Максим действительно счастлив за пределами РФ.

«Даже трудно представить, как кошки скребут у вас на душе, чтобы вы здесь не выставляли, типа посмотрите как нам хорошо живется», — написала в комментариях одна девушка, получив под своим сообщением несколько сотен лайков солидарных с ней пользователей сети.

Заметим, заявлений в последнее время юморист никаких не делает, пытаясь отдалить себя от политических тем. Публика ожидала, что Галкин не сможет игнорировать праздничные дни в Российской Федерации, но, кажется, действительно решил покончить с провокационными высказываниями и посвятить большую часть своего блога не скандалам, как это было раньше, а личной жизни и демонстрации невинных семейных развлечений.

«Показал как шикует. А глаза грустные», — подчеркнул еще один россиянин в блоге мужа Пугачевой.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации