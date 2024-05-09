Поклонники не теряют надежды на воссоединение Бузовой и Манукяна

Телеведущая неожиданно подошла к бывшему во время ужина за общим столом звезда и попросила показать руку. Дело в том, что еще во время своего романа Ольга и Дава сделали парные татуировки. Как оказалось, никто их не свел.

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Певица расплакалась, блогер поспешил ее успокоить и предложил переговорить о личном позднее и без свидетелей, пишет СтарХит.

«Я понял, что долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые нужно было пройти, я прошел», - сообщил Давид.

Бузова не оставила признание бывшего без внимания:

«У меня тоже была депрессия от того, что ты создал своими руками»

Поклонники надеются, что эта встреча может стать началом возобновления отношений.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.