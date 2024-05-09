Соседов высказался о состоянии здоровья Губина

В последнее время в музыкальной среде все чаще говорят о возможности возвращения Андрея Губина на сцену. Сергей Соседов, комментируя ситуацию, заявил о том, что певец действительно выглядит намного лучше.

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«Несколько лет назад он казался мне каким-то сморщенным. Какое-то у него очень странное заболевание. Сейчас лицо выглядит лучше, хоть оно и не в идеальном состоянии. То, что было шесть лет назад и сейчас — это небо и земля!» — констатировал музыкальный критик.

Ранее исполнитель хитов «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» говорил, что петь больше не планирует. Губин рассказал, что в начале 2000-х у него нашли серьезную болезнь прозопалгию, она вызывает ужасные боли, и лечение практически не помогает.

Но недавно Губин все же озвучил, что планы на возвращение у него есть, пишет teleprogramma.pro.

«Главное — здоровье. Если у него нет сил, то не надо ничего делать. А если силы есть, то можно что-то записать. Я ему желаю только здоровья!» — сказал Соседов.

Андрей Губин сейчас живет один в частном доме. Он переехал, так как ему важна тишина для написания музыки, а ездить на студию каждый день не позволяет здоровье.