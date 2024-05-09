МакSим рассказала о пребывании в монастыре

МакSим рассказала журналистам о том, как живет в последнее время. По словам певицы, ей требуется время для того, чтобы поправить ментальное и физическое здоровье и окончательно расстаться с зависимостью. Последние годы выдались для нее аномально тяжелыми, в том числе, из-за опасной болезни и ее осложнений.

Звезда отправилась в Пронский Спасо-Преображенский мужской монастырь, сообщает 5 Канал.

«Первое время я спала в пуховике, укутавшись пледами, без подушки, зимой было очень холодно, но службы все равно проводились, и вечерние, и утренние, по плану, только со свечным светом, и это оставило во мне неизгладимые впечатления», — поделилась певица.

Ранее МакSим провела в коме несколько недель после тяжелой пневмонии, затем долго восстанавливалась в клинике Москвы.

Также она открыто рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в период лечения, включая обман со стороны родственников, которые пытались использовать ее состояние. Она упомянула, что во время комы за нее подписывали документы, касающиеся усыновления ее детей и передачи имущества.