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Алиса Вокс объяснила, почему Шнуров уволил Коган

Алиса Вокс в беседе с Екатериной Малафеевой на канале «Не мужское шоу» на YouTube рассказала о «подводных течениях» в коллективе Сергея Шнурова. По словам Алисы, когда она только пришла в группу, началась травля, которую возглавила Юлия Коган. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

Алиса Вокс объяснила, почему Шнуров уволил Коган
© Рамблер
«Первые полгода было все прекрасно. Потом другие полгода, когда Юля Коган вернулась из декрета, начались первые поползновения выдавить меня из коллектива. Они все поставили задачу – либо я, либо она. Она пришла в марте из декрета, и когда ее начальник (Сергей Шнуров, прим. ред.) спросил, что она хочет на день рождения, то она сказала: «Ты знаешь, что я хочу. Уволь эту». Это сказано было при мне, - заявила Алиса Вокс

Вокс отметила, что сам Шнуров игнорировал отношения между участниками группы и не замечал «сценической ревности». Но, когда на это уже начали указывать зрители, лидеру «Ленинграда» пришлось выбрать между двумя солистками. Коган в итоге уволили.

«В какой-то момент стало невыносимо находиться ни на репетиции, ни на концертах. Тогда Шнуров вызвал ее на разговор. Потом она была уволена, по этой причине, в частности. Я только плакала и молилась перед каждой репетицией. Но остальные участники продолжили меня травить», - призналась Вокс.

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс поделилась с подписчиками своего Telegram-канала новостями о состоянии своего здоровья. Выяснилось, что у нее диагностировано нарушение мозгового кровообращения.

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