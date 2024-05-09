Алиса Вокс объяснила, почему Шнуров уволил Коган

Алиса Вокс в беседе с Екатериной Малафеевой на канале «Не мужское шоу» на YouTube рассказала о «подводных течениях» в коллективе Сергея Шнурова. По словам Алисы, когда она только пришла в группу, началась травля, которую возглавила Юлия Коган. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

«Первые полгода было все прекрасно. Потом другие полгода, когда Юля Коган вернулась из декрета, начались первые поползновения выдавить меня из коллектива. Они все поставили задачу – либо я, либо она. Она пришла в марте из декрета, и когда ее начальник (Сергей Шнуров, прим. ред.) спросил, что она хочет на день рождения, то она сказала: «Ты знаешь, что я хочу. Уволь эту». Это сказано было при мне, - заявила Алиса Вокс

Вокс отметила, что сам Шнуров игнорировал отношения между участниками группы и не замечал «сценической ревности». Но, когда на это уже начали указывать зрители, лидеру «Ленинграда» пришлось выбрать между двумя солистками. Коган в итоге уволили.

«В какой-то момент стало невыносимо находиться ни на репетиции, ни на концертах. Тогда Шнуров вызвал ее на разговор. Потом она была уволена, по этой причине, в частности. Я только плакала и молилась перед каждой репетицией. Но остальные участники продолжили меня травить», - призналась Вокс.

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