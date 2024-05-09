Галич рассказала о своем возлюбленном

Ида Галич недавно отметила день рождения. Рассказывая в соцсетях о событии, блогер сообщила, что чувствует себя счастливым человеком. У нее все достаточно неплохо – и в карьере, и в личной жизни.

Кстати, о личной жизни Ида рассказывает очень мало утверждая, что «счастье любит тишину». Свой нынешний роман, длящийся уже более полугода, она не афиширует, а своего друга не показывает широкой публике. Но накануне блогер все же поделилась забавной историей из совместной жизни, пишет СтарХит.

«Утром рано, когда красавчик только просыпается, он вообще не способен общаться, особенно если еще не позавтракал. Если бы мы познакомились с ним утречком, у нас точно ничего бы не получилось! Я эту черту принимаю. Называю его Бу-бу-бу. Потому что он бубнит каждую минуту, пока не поест. И не трогаю. Вообще не подхожу. Но сегодня случилось страшное! Этот добряк уснул днем. Все обнулилось. И я проходила весь цикл бу-бу-бу заново! Второй раз. За что-о-о», — написала Галич.

Ида Галич — российская телеведущая, видеоблогер, певица. Участница юмористических проектов КВН, «Comedy Баттл» и других. Стала известной благодаря своему блогу, где публиковала юмористические ролики.