Shaman посетил бойцов спецоперации в госпитале Москвы

Певец Shaman (Ярослав Дронов) посетил бойцов спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Москвы.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Родные, сегодня вместе с творческой командой радиостанции «Калина Красная» заехал к бойцам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в московском госпитале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артист поздравил ветеранов боевых действий с Днём Победы.

В декабре Минкульт Украины внёс певца SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности.