Умер легендарный продюсер альбомов Nirvana и Pixies

Американский композитор Стив Альбини, который продюсировал альбомы рок-групп Nirvana и Pixies, скончался на 62-м году жизни, сообщает издание Pitchfork со ссылкой на сотрудников его студии звукозаписи Electric Audio. Причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.

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За свою карьеру Альбини работал над несколькими тысячами альбомов различных исполнителей. В частности, продюсер сотрудничал с PJ Harvey, Manic Street Preachers, The Stooges и The Jesus Lizard. Альбини также являлся бывшим участником групп Shellac и Big Black.

Ранее сообщалось о смерти британского актера Иэна Гелдера, сыгравшего роль Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов». Он скончался на 65-м году жизни в результате борьбы с онкологическим заболеванием. В декабре прошлого года врачи диагностировали у Гелдера рак желчных протоков.

До этого стало известно о смерти номинанта на премию «Оскар» Бернарда Хилла. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One. Хилл запомнился зрителям по ролям капитана Эдварда Смита в «Титанике» и Теодена во «Властелине колец». За свою карьеру актер снялся более чем в 140 фильмах, сериалах и шоу.