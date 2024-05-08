Свитер представительницы Украины на Евровидении разгневал поляков

В Польше призывают не отдавать свой голос Украине на Евровидении, поводом послужил видеоролик, на котором представляющая эту страну на конкурсе певица Яна Шамаева (сценический псевдоним Jerry Heil) поет в свитере с надписью Banderaciaga.

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Соответствующее видео было опубликовано еще в октябре, но привлекло внимание польской общественности только сейчас, передает RT. В комментариях они называют украинцев фашистами, которые «плюнули в лицо» Варшаве.

Так, в Сети появились комментарии возмущенных пользователей: «И мы этим ублюдкам помогаем?», «И мы, как эти придурки, дадим Украине 12 очков в финале (они точно пройдут), ведь это наши самые большие друзья. Блевать хочется».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине.