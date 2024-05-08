Орбакайте выставила на продажу особняк Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте выставила на продажу трехэтажный особняк, который ей подарила мать — народная артистка России Алла Пугачева. Об этом сообщает Super.

© РИА Новости

Речь идет об особняке на Истринском водохранилище в дачном поселке Малые Бережки. Его площадь составляет 760 квадратных метров. Орбакайте рассчитывает получить за него 125 миллионов рублей, на продажу он был выставлен в конце апреля.

Особняк выполнен в классическом дворцовом стиле, имеет кухню, столовую, гостиную с камином, пять больших спален, несколько кабинетов, хамам, бассейн и кинотеатр на цокольном этаже. Также на территории резиденции есть специальная зона площадью 160 квадратных метров с панорамными окнами, баром и бильярдной. Кроме того имеется гараж на три автомобиля, спортивная и детская площадки, зона барбекю, отдельное здание для персонала и охраны и свой пирс.

Напомним, что в последнее время Орбакайте проживает в США. В ближайшее время она планирует вернуться в РФ, где проведет серию концертов и примет участие в фестивале в честь Дня защиты детей, который пройдет 1 июня в Кремлевском дворце.