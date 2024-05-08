В выходках Бритни Спирс заметили новые проблемы с психикой

У певицы Бритни Спирс наблюдается нестабильное психоэмоциональное состояние, которое говорит об отсутствии сепарации от родителей в подростковом возрасте, считает клинический психолог Дарья Яушева. Выходки звезды и ее поведение могут быть симптомами пограничного расстройства личности, заявила она в беседе с «Пятым каналом».

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«Речь идет о таких проявлениях, как импульсивность, сложности с самоконтролем, эмоциональная неустойчивость», — объяснила психолог.

Еще один возможный диагноз – это истероидное расстройство личности, признаком которого является немного театральное, вычурное поведение, отметила специалист. Все эти проявления, по ее мнению, могут быть вызваны защитными механизмами психики Спирс, попытки разрешить внутренние конфликты, причиной которых могла стать популярность в слишком раннем возрасте.

Также проблемы могло спровоцировать чрезмерное давление на юную певицу, которой не давали полноценно проживать эмоции, не предоставляли личное пространство, считает Яушева. Ответственность за здоровье детской психики в этом случае лежит на родителях, которые сосредоточиваются на карьере ребенка, отнимая у него нормальные этапы взросления, подчеркнула психолог.

В подростковом возрасте у ребенка должны сформироваться собственные ценности, должна произойти сепарация от родителей. На примере Спирс эксперт подчеркнула, что в противном случае человек может потерять свое самоощущение, впасть в состояние бессилия, подорвать свою самооценку. Это, по словам психолога, отразится на всей последующей жизни.

Напомним, на днях Бритни Спирс увезли на скорой помощи из отеля после ссоры и драки с бойфрендом Полом Солизом. Сообщалось, что певица кричала и не контролировала себя в коридоре, в результате чего гости решили, что у нее психическое расстройство и вызвали скорую помощь. Сама певица опровергла драку с возлюбленным, заявив, что просто подвернула лодыжку.