Экс-продюсер «Тату» сравнил хейтеров Орбакайте с хряками на мясокомбинате

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник осудил травлю певицы Кристину Орбакайте со стороны некоторых общественных деятелей. Его цитирует издание «Абзац».

По словам Дзюника, Орбакайте не должна оправдываться перед всеми, а те, кому она не нравится, могут просто не ходить на концерты певицы.

«На любом мясокомбинате есть такой хряк-поводырь, который ведет стадо на бойню. Та же история с людьми, которые любят орать и горлопанить. За ними, в свою очередь, следует толпа, которая не хочет думать своей головой», — делится размышлениями экс-продюсеры группы «Тату».

Нельзя, уверен Дзюник, унижать Орбакайте за действия ее матери Аллы Пугачевой, «которая находится в нетрезвом уме и памяти».

»[Орбакайте] не перед кем оправдываться. Мы все сегодня поддерживаем спецоперацию, но не имеем права подтягивать кого-либо к той или иной ситуации», — говорит Дзюник.

Весной 2024 года Орбакайте столкнулась с волной отмены выступлений в России после обращений общественников. У звезды состоялось всего два выступления — в концертном зале Санкт-Петербурга и московском баре.

В начале мая стало известно, что Орбакайте выступит на концерте ко Дню защиты детей 1 июня.