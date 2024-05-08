Экс-продюсер «Тату» сравнил хейтеров Орбакайте с хряками на мясокомбинате

Продюсер Дзюник осудил травлю певицы Орбакайте
Музыкальный продюсер Леонид Дзюник осудил травлю певицы Кристину Орбакайте со стороны некоторых общественных деятелей. Его цитирует издание «Абзац».
По словам Дзюника, Орбакайте не должна оправдываться перед всеми, а те, кому она не нравится, могут просто не ходить на концерты певицы.
«На любом мясокомбинате есть такой хряк-поводырь, который ведет стадо на бойню. Та же история с людьми, которые любят орать и горлопанить. За ними, в свою очередь, следует толпа, которая не хочет думать своей головой», — делится размышлениями экс-продюсеры группы «Тату».
Нельзя, уверен Дзюник, унижать Орбакайте за действия ее матери Аллы Пугачевой, «которая находится в нетрезвом уме и памяти».
»[Орбакайте] не перед кем оправдываться. Мы все сегодня поддерживаем спецоперацию, но не имеем права подтягивать кого-либо к той или иной ситуации», — говорит Дзюник.
Весной 2024 года Орбакайте столкнулась с волной отмены выступлений в России после обращений общественников. У звезды состоялось всего два выступления — в концертном зале Санкт-Петербурга и московском баре.
В начале мая стало известно, что Орбакайте выступит на концерте ко Дню защиты детей 1 июня.
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