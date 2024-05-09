Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа подала в суд на бывшего мужа, бизнесмена Владислава Паулюса. Об этом сообщает mk.ru.

© МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Подробности иска неизвестны. Он был подан в категории "иные, возникающие из семейных отношений". Как отмечает издание, их общая дочь Надежда участвует в процессе против отца. По данным mk.ru, иск пока не принят к рассмотрению, поэтому суть претензий не разглашается.

Это не первое судебное заседание Лиепы к бывшему мужу. В октябре 2015-го балерина рассказала, что подала иск на раздел имущества. Артистка судилась за дом на Рублево-Успенском шоссе и участок в 30 соток.

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Лиепа и Паулюс развелись в 2013 году. Балерина жаловалась на "свинское" поведение экс-супруга. Она называла бизнесмена пьющим человеком.