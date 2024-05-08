Телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в Москве

Телеведущий и пародист Юрий Аскаров попал в больницу с проблемами с дыханием.

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47-летний артист накануне почувствовал себя плохо и сам вызвал "скорую помощь", передает Telegram-канал SHOT.

Аскаров рассказал, что симптомы были пугающими - сдавило грудь, разболелось горло, и он начал задыхаться. Врачи доставили его в больницу из-за подозрений на пневмонию. Сейчас медики проводят все необходимые исследования, диагноз пока не подтвержден.

Артист признался, что планирует пробыть в больнице несколько дней. На следующей неделе у него запланировано много мероприятий, нужно максимально быстро восстановиться.