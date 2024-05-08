Волочкова чуть не утонула на Мальдивах, спасая свое платье из океана

Балерина Анастасия Волочкова едва не утонула на Мальдивах, спасая платье, которое унесло в океан. Об случившемся знаменитость рассказала в личном блоге.

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— Я чуть не утонула. На рассвете успели снять сцену клипа в длинном платье из цветов, как начался ливень. Мы побежали на виллу сушить платье. Замочен был только подол. Вдруг начался шторм, и платье на наших глазах унесло в океан. Я первая побежала его спасать...Платье тонуло. Я нырнула за ним, хотя боюсь нырять. Оказалось глубоко после прилива, — призналась балерина.

В результате Волочкову спасла подруга, которая вытащила ее за ноги вместе с платьем. Она сильно наглоталась воды и долго приходила в себя после случившегося.

Телеведущая Лера Кудрявцева ранее призвала помочь Волочковой, которая, по ее мнению, страдает алкоголизмом. Она разместила в личном блоге пост журналистки Екатерины Гордон, которая на днях летела в одном самолете на Мальдивы с артисткой и осудила ее поведение.

Балерина рассказывала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться. По словам артистки, она позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей.