Новый фильм с Ургантом не допустили до кинотеатров

Виталий Бородин заявил, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму с Ургантом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Активист Виталий Бородин рассказал об итогах рассмотрения его жалобы в Министерство культуры России — он требовал не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал» режиссера Николая Солодникова. Главную роль в картине сыграл Иван Ургант.

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По слова Бородина, в ответе сказано, что прокатное удостоверение картина не получала.

«На данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут», — рассказал он.

Активист добавил, что в Москве уже состоялся закрытый показ фильма. Несмотря на то, что Бородин не был среди зрителей показа и не видел фильма, он намерен и дальше добиваться запрета на демонстрацию картины в кинотеатрах.

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