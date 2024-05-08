Рудковская заявила, что Канье Уэст приедет в Россию осенью

Популярный американский рэпер Канье Уэст все же прилетит в Россию, но осенью. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская.

© Вечерняя Москва

По ее словам, организатор концертов зарубежных знаменитостей в России Евгений Финкельштейн подтвердил «сам факт переговоров» со знаменитостью.

— Но точно не лето. Продюсеры и организаторы знают, что концерт с Лужниками нужно согласовывать за 2-3 недели точно, а еще с полицией и прочими структурами. Это было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает, — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что знаменитость может выступить этим летом в России. Главным желанием звезды якобы являлось не только выступить в России, но и прогуляться по Москве, отпраздновав свое 47-летие в одном из мест Москвы. Однако создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг данную информацию.

При этом сообщалось, что посетить Россию артист планирует в сопровождении супруги Бьянки Цензори. Недавно она в очередной раз появились на публике в эксцентричном наряде. Девушка надела прозрачное платье из латекса, которое похоже на презерватив. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему супруга Уэста выбирает полуголые наряды и может ли рэпер заставлять ее так странно выглядеть.