Разгневанная вдова Шатунова обратилась к фанатам

Вдова Юрия Шатунова попросила фанатов «прекратить мракобесие» на могиле мужа. Она сделала заявление, которое процитировал aif.ru.

Светлана Шатунова обратилась к поклонникам, которые приносят на могилу артиста на Троекуровском кладбище в Москве игрушки, портреты и статуэтки. Все это не понравилось вдове звезды.

«Хочу раз и навсегда прекратить мракобесие, которое творится на месте упокоения моего мужа. С сегодняшнего дня я категорически запрещаю кому бы то ни было устанавливать там свои порядки», – заявила она.

Женщина не хочет, чтобы могила Юрия превращалась в «захламленную свалку».

«Не несите на могилу никаких игрушек, портретов, статуэток», – добавила Светлана.

Также ее не устроило проведение ежемесячных панихид. Она заявила, что не видит в этом необходимости. Кроме того, она сомневается, что некоторые приходят туда с благими намерениями.

«Многие собираются на это мероприятие только ради показухи и для того, чтобы попасть в кадр, а потом наблюдать за этим в различных пабликах», – объяснила женщина.

Напомним, что Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Через год на могиле артиста установили памятник. Несмотря на прошедшее со смерти время, могила артиста до сих пор считается самой посещаемой на кладбище в Москве.

Похороны Шатунова закончились скандалом из-за наряда вдовы

Ранее мы писали о том, что мать рэпера Тимати пожаловалась на истерики 10-летней внучки Алисы.