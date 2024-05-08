Трое детей, которых так и не признал Киркоров

Каждый звездный мужчина рано или поздно сталкивается с тем, что ему начинают приписывать отцовство совершенно незнакомых ему детей.

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В случае Филиппа Бедросовича есть 3 популярные истории на эту тему.

1 случай: Давид. Мальчик из приемной семьи Давид, который как 2 капли воды похож на короля эстрады. Киркоров не может быть отцом этого ребенка, так как познакомился с ним только в возрасте 10 лет мальчика. Он начал помогать ребенку, пожалев его из-за тяжелой судьбы, но биологически не имел к нему никакого отношения.

2 случай: Эмилия. В молодые годы у певца случился роман с солисткой Рижской филармонии Ингой, которая после бурных 2 недель с российской звездой забеременела и родила дочь Эмилию. Официальных подтверждений, что отцом является именно Киркоров, нет, но анонимные источники поговаривают, что Филипп общается со своей названной дочкой.

3 случай: Анастасия. До связи с Пугачевой у Филиппа была еще одна пассия: Мария Шатланова. С женщиной ему удалось встретиться через годы. У нее на тот момент уже была взрослая дочь Анастасия, которая, если посчитать по срокам зачатия, вполне могла быть его наследницей. Но Настю Филипп не признал и в многочисленных историях своего родительства разбираться не желает.