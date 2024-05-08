Бузова рассказала, как пережила трагедию в «Крокусе»

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что «очень много» плакала после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В эфире KP.RU звезда призналась, что ей пришлось успокоиться, потому что она артист и у нее много обязательств.

Я очень много плакала, когда случилась трагедия в «Крокусе». Но потом взяла себя в руки, потому что я артист, у меня огромное количество обязательств, — объяснила знаменитость.

Бузова также поделилась, что в борьбе со стрессом ей помогают спорт, чтение и свежий воздух. По ее словам, также выручает работа, поскольку, пока человек трудится, «мозг отключается от той проблемы, которая волнует».

Иначе ты не сосредоточишься, не выполнишь хорошо свою работу, — сказала Бузова.

Теракт в «Крокусе» случился 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже и открыли огонь по людям. По официальным данным, жертвами трагедии стали 145 человек, в том числе шесть детей.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. По его словам, российские спецслужбы догадываются, кто может стоять за преступлением. Раскрывать имен он не стал, сославшись на тайну следствия.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя эту новость, заявил, что расследование по выявлению причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле» продолжается. Он также не стал сообщать имен предполагаемых террористов.