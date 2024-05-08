Глава корпорации PMI Финкельштейн: выступление Канье Уэста в РФ обсуждается

Возможность выступления американского рэпера Канье Уэста в России действительно обсуждается. Однако сообщения о концерте в "Лужниках" 8 июня являются неправдой, так как никакого контракта на данный момент не подписано, заявил НСН Евгений Финкельштейн, глава корпорации PMI, организующей концерты мировых звезд в России. Организация такого масштабного события занимает огромное количество времени, поэтому тот факт, что на данный момент контракт с "Лужниками" не заключен, опровергает вероятность концерта 8 июня, объяснил эксперт. Также он напомнил, что на этот день запланировано выступление Macan на стадионе "Спартак", а провести два таких крупных события в один день было бы очень сложно. "Не очень понимаю, как это можно организовать, когда ни организаторы, ни площадка об этом не в курсе", – подчеркнул Финкельштейн. При этом саму возможность выступления Канье Уэста в России он не опроверг, подчеркнув, что такие планы есть уже давно. "Тут должно быть сказано о том, кто организатор. Я знаю, что выступление Канье Уэста обсуждается, мы тоже ведем переговоры по этому проекту", – отметил он. Приезд рэпера в Россию открыл бы дорогу для приезда в страну многих мировых звезд, считает Финкельштейн. Сегодня, по его мнению, даже желающие приехать в Россию мировые звезды не рискуют идти на это из-за хейта в соцсетях. "Это будет прорыв блокады. Такой артист, как Канье Уэст, может пойти на это", – заключил эксперт. Напомним, накануне появилась информация, что якобы Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. Однако позднее эти сообщения опровергли – создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников назвал новость о визите исполнителя "фейком".