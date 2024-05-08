Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию

Американский рэпер Канье Уэст не приедет в Россию с концертом в ближайшее время. Об этом в среду, 8 мая, сообщил создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

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Ранее в Сети распространилась информация о том, что знаменитость может выступить этим летом в России. Главным желанием звезды якобы являлось не только выступить в России, но и прогуляться по Москве, отпраздновав свое 47-летие в одном из мест Москвы.

— Новость — фейк, — ответил Ратников на соответствующий вопрос «Известий».

Недавно жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори вновь появились на публике в эксцентричном наряде. Девушка надела прозрачное платье из латекса, которое похоже на презерватив. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему супруга Уэста выбирает полуголые наряды и может ли рэпер заставлять ее так странно выглядеть. По ее словам, потребность оголяться у жены Канье Уэста связана с тем, что девушка из-за детских травм хочет быть заметной, сексуальной и стремится привлекать внимание.

Цензори может грозить лишение свободы или штраф за прогулки в вызывающих образах. Пара не учла французское законодательство, запрещающее оголяться в непредназначенных для этого местах. Теперь ей грозит год тюремного заключения или штраф в размере 100 тысяч франков.