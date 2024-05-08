Продюсер «Орла и решки» прокомментировала возвращение Ивлеевой в шоу

Продюсер Нателла Крапивина опровергла информацию о возвращении блогера Насти Ивлеевой в программу «Орел и решка». В своем Telegram-канале она подчеркнула, что право на производство проекта есть лишь у ее компании, а телеведущая больше никогда не будет в нем участвовать.

Сообщения о возвращении Ивлеевой на телевидение после скандала с «голой» вечеринкой появились накануне. Блогер намекнула на это в ответ на пост паблика «БП Online», который предложил снять выпуски «Орла и решки» в российских городах: она заявила, что работа уже «в процессе», однако не раскрыла каких-либо деталей.

«Официально опровергаю! Бренд «Орел и решка» принадлежит моей компании, и производить этот проект можем только мы», — написала Крапивина.

Продюсер добавила, что Ивлеева может создать свое шоу и нем сниматься «хоть до старости», однако к «к ее проекту блогер «не имеет и иметь не будет» никакого отношения.