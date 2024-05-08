Акуна Матата задолжала налоговой 39 млн рублей

Популярный блогер и автор курса «Голые деньги» Акуна Матата (настоящее имя — Ольга Нечаева) задолжала налоговой 39 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Акуна Матата прославилась в социальных сетях благодаря своим юмористическим скетчам. С приходом популярности Нечаева переквалифицировалась в бизнес-коуча и эксперта по похудению. Она запустила сразу два курса: «Голые деньги», а также «Сахар» о здоровом образе жизни. Позднее девушка начала выпускать и собственную косметику.

За какую именно деятельность задолжала Нечаева и по какой причине в публикации не уточняется. В графе «Основание» в базе Федеральной налоговой службе указан Единый налоговый платеж (ЕНП).

Напомним, что в конце 2023 года основной аккаунт Акуны Мататы в популярной соцсети взломали. Неизвестные получили доступ к странице с 4 млн подписчиков и рассылали от ее имени фишинговые ссылки.