СМИ: Канье Уэст выступит в Москве

Рэпер Канье Уэст выступит в России в свой день рождения 8 июня. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов, концерт состоится в московских «Лужниках».

По информации канала, переговоры велись больше года, а сам Йе хочет посмотреть Москву и дать концерт, а после отпраздновать день рождения в одном из мест столицы. В Россию он приедет вместе со своей женой Бьянкой Цензори. Организаторы уже подписали контракт с Канье, а сам музыкант признался, что ждет выступления и рад ему.

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Отметим, что Бьянка в последнее время обсуждается в СМИ чаще, чем сам рэпер. Главный интерес у общественности вызывают ее экстравагантные и откровенные образы — она может позволить себе выйти на улицу в одних колготках или без нижнего белья. Сама Цензори утверждает, что ей нравится таким образом самовыражаться, хотя близкие и родственники девушки некоторое время обвиняли Канье в подобном подборе нарядов супруге.