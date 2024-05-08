Внук Аллы Пугачевой пожаловался на жизнь в США

Внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков больше года назад переехал в США, где он живет в собственной квартире. Однако артист признался, что недавно столкнулся с финансовыми трудностями.

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По его словам, на днях он отправился гулять по Нью-Йорку с друзьями и потратил в кафе и ресторанах внушительную сумму денег. Особенно много ему пришлось заплатить в любимом суши-баре, передает kp.ru.

В апреле прошлого года Никита Пресняков получил гражданство США. Его бабушка, певица Елена Преснякова, рассказала, что за границей внук чувствует себя хорошо, но напомнила про его московские апартаменты.

Внук Пугачевой удивил подписчиков бытовой смекалкой

Пресняков спешно уехал из России после объявления частичной мобилизации. Основные источники его заработка при этом, как выяснилось, остались в России. В ноябре стало известно, что Никиту Преснякова и его супругу ищут судебные приставы из-за наличия у них долгов.

По мнению музыкального критика и продюсера Евгения Бабичева, маловероятно, что музыкант сможет достичь популярности в условиях высокой конкуренции.