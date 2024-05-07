Оксана Самойлова показала подарок для дочери в Париже

Блогерша и модель Оксана Самойлова устроила сюрприз с опозданием для дочери Майи после дня рождения. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Оксана Самойлова опубликовала первые кадры с празднования дня рождения с дочерью Майей. Она устроила сюрприз на крыше одного из зданий в Париже. Все пространство украсили букетами роз. На фоне Эйфелевой башни она обнимала дочь, а в посте поздравила ее с прошедшим 7-летием.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в декабре 2012 года. Блогерша и рэпер воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В декабре 2022 года знаменитости сыграли свадьбу во второй раз. Оксана Самойлова и Джиган устроили торжество, куда пригласили своих звездных друзей.

В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка. Самойлова заявила, что пятый ребенок «на подходе». Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.