Гордон обвинила Галкина* и Собчак в поддержке ЦАХАЛ

Юрист Екатерина Гордон в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) перечислила российских знаменитостей с израильскими паспортами, которые, по ее мнению, поддерживают ЦАХАЛ своим молчанием по поводу войны Израиля и Палестины. Гордон опубликовала видео, на котором палестинцы достают из руин тела погибших детей, и предположила, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и журналистка Ксения Собчак не говорят об этом в соцсетях из-за страха потерять гражданство Израиля.

Время детоубийц. Я презираю каждого израильтянина, это поддержавшего. Макс Галкин, Настя Цветаева? Нойз (Noize MC, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru)? Макаревич? Где вы, гуманисты? «Би-2»? Это делаете конкретно вы с вашими израильскими паспортами, поддерживая ЦАХАЛ. Ксюшка Собчак, что там у тебя с мнением по этим детям? Или паспорт Израиля не способствует звукоизвлечению? Время дикое. Все черти видны, — написала Гордон.

Ранее Гордон публично уличила во лжи балерину Анастасию Волочкову, хвастающуюся дорогим отдыхом на Мальдивах. По словам адвоката, артистка летает на курорт экономклассом, живет на дешевых виллах и возит с собой букеты роз из Москвы. Гордон назвала «стыдобой» попытки Волочковой выставлять напоказ свое благосостояние и оскорблять зрителей, а также призвала ее бросить пить.