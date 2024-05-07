Джейсона Стетхэма с возлюбленной назвали «дагестанской семьей»

Британская модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала серию фото с Джейсоном Стетхэмом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Пару назвали в комментариях «дагестанской семьей» из-за фото на спорткаре. Модель и актер ездили по Великобритании на желтом Porshe и фотографировались в салоне автомобиля.

«Обычный день рандомной дагестанской семьи», «Он просто едет, ты фоткаешь, как он едет, все по-дагестански», «Вы как родились в России», — написали пользователи соцсетей.

А в марте Рози Хантингтон-Уайтли назвали «кавказской женщиной» за фото в шубе. Наряд привлек внимание русскоязычных поклонников, которые написали об этом в комментариях.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.

В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли пришла на премьеру с Джейсоном Стетхэмом.