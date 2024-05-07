Ивлеева рассказала о возвращении к съемкам в «Орле и решке»

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале рассказала о возможном возвращении к съемкам в передаче «Орел и решка».

Ранее пользователи соцсетей призвали вернуться к съемкам популярной передачи.

«Девочки, не поверите, в процессе!», — заявила Ивлеева.

Напомним, что «Орёл и решка» — телепередача, транслировавшаяся на украинских и российских каналах с 2011 по 2022 год. Ее идея заключалась в демонстрации разницы впечатлений от одного и того же путешествия, осуществленного двумя людьми с минимальным и максимальным бюджетом.

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Ивлеева принимала участие в сезонах шоу в 2019 («Ивлеева VS Бедняков»), в 2020 (соведущая — Юлия Коваль) годах. В феврале 2022 года проект был закрыт.